В Подмосковье утверждено охранное обязательство на Церковь Сергия Радонежского
Фото - © Главное управление культурного наследия Московской области
Распоряжением Главного управления культурного наследия Московской области утверждено охранное обязательство собственника объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Сергия Радонежского, 1693 года», сообщает пресс-служба ведомства.
Объект расположен по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, деревня Могутово.
Первый деревянный храм был построен в Могутово в XV–XVI вв. Существующая каменная церковь возведена в конце XVII века боярином Петром Лопухиным, дядей Евдокии Лопухиной. Храм имеет продольно-осевую композицию. В центральной части — восьмерик на двусветном четверике. Фасады богато украшены наличниками и колоннами по углам всех объемов. В начале XVIII века к храму пристроили колокольню. В 1844 году церковь и колокольню окрыли железом, так как раньше они были крыты тесом. Через шесть лет в трапезной освятили придел святого Виктора. Храм был закрыт перед Великой Отечественной войной. Во время войны там размещался госпиталь для раненых, многие из них были похоронены на братском кладбище рядом с храмом. В 1974 году постановлением Совета министров РСФСР Сергиевский храм был признан памятником культуры, подлежащим охране. Верующим храм вернули в конце 1990-х годов.
Охранным обязательством установлены требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, а также сроки проведения и состав работ, необходимые для его сохранения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.
Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.