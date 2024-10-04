В Подмосковье утверждено охранное обязательство на Церковь Сергия Радонежского

Объект расположен по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, деревня Могутово.

Первый деревянный храм был построен в Могутово в XV–XVI вв. Существующая каменная церковь возведена в конце XVII века боярином Петром Лопухиным, дядей Евдокии Лопухиной. Храм имеет продольно-осевую композицию. В центральной части — восьмерик на двусветном четверике. Фасады богато украшены наличниками и колоннами по углам всех объемов. В начале XVIII века к храму пристроили колокольню. В 1844 году церковь и колокольню окрыли железом, так как раньше они были крыты тесом. Через шесть лет в трапезной освятили придел святого Виктора. Храм был закрыт перед Великой Отечественной войной. Во время войны там размещался госпиталь для раненых, многие из них были похоронены на братском кладбище рядом с храмом. В 1974 году постановлением Совета министров РСФСР Сергиевский храм был признан памятником культуры, подлежащим охране. Верующим храм вернули в конце 1990-х годов.

Охранным обязательством установлены требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, а также сроки проведения и состав работ, необходимые для его сохранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.