В Подмосковье прошла пресс-конференция, посвященная новой флагманской выставке

26 ноября в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная новой флагманской выставке «ЛАКИ. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй». Выставка будет работать в историко-художественном музее «Новый Иерусалим» с 28 ноября 2025 года по 24 мая 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

В пресс-конференции приняли участие министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко, акционер и член совета директоров Федоскинской фабрики миниатюрной живописи Евгения Гладкина, председатель производственного кооператива «Центр традиционной мастерской миниатюры» Евгений Соколов и основатель Палехских художественных мастерских Александр Гусаковский.

Спикеры говорили об идее проекта, участниках экспозиции, преемственности культурных традиций и их значении для будущего, а также о поддержке предприятий и мастеров декоративно-прикладного искусства и перспективах развития народных промыслов.

«Выставка лаковой миниатюры в музее «Новый Иерусалим» — знаковый проект. В целом, рассказ о наших промыслах через музейные форматы, через большие выставки, сегодня просто необходим. Тем более, что для Подмосковья промыслы — тема особенная. Московская область является лидером в сфере НХП среди субъектов РФ по объемам производства и реализации изделий НХП, а также по количеству и разнообразию общероссийских брендов, известных не только в нашей стране, но и за рубежом. Поэтому художественный диалог о традициях, о нашем наследии, здесь звучит очень актуально», — рассказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко поделилась идеей концепции выставки и рассказала о том, что будет ждать гостей.

«В современном экспозиционном пространстве мы говорим о традиционном русском промысле — лаковой миниатюре. Проект объединит около 300 произведений лаковой миниатюрной живописи. Мы показываем не только традиционные шкатулки, но и солонки, чайницы, декоративные тарелки и украшения, и, на самом деле, далеко не миниатюрные произведения. Мы будем говорить не только о традициях лаковой миниатюры, но и о том, как этот промысел живет сейчас, какие мастера работают в этом русле и какое возможно развитие промысла. Название „Большая история в миниатюре“ отражает основные мотивы произведений — историю нашего Отечества. И нам важно подчеркнуть именно преемственность и продолжение традиций в русской лаковой миниатюре и отражение большой истории нашей страны», — сказала Антипенко.

О важности и актуальности этого выставочного проекта рассказала акционер и член совета директоров Федоскинской фабрики миниатюрной живописи Евгения Гладкина.

«230-летний юбилей фабрики, который отмечается в этом году, это очень важное событие не только для нас, но и для всей страны. Мы с большой радостью поддержали инициативу Министерства культуры и туризма Московской области провести масштабную выставку, на которой будут представлены работы всех центров лаковой миниатюры. Это уникальная возможность увидеть, как разнообразен и неповторим этот промысел», — добавила она.

Важность внутреннего туризма для развития предприятий народных художественных промыслов также отметил основатель Палехских художественных мастерских Александр Гусаковский:

«Хочу поблагодарить Министерство культуры и туризма Московской области и музей «Новый Иерусалим» за то, что объединили и представили на выставке мастеров лаковой миниатюры из Федоскино, Палеха, Мстеры и Холуя — всех четырех школ русской лаковой миниатюрной живописи. Выставка собралась интересная. Нет сомнения, что на сегодняшний день это одна из лучших выставок лаковой миниатюры современности, потому что будут представлены не только традиционное прочтение, но и новейшие направления. Лаковая миниатюра, безусловно, высокое искусство. Мы сохраняем уровень, который задан нашими старейшими мастерами, уважаемыми заслуженными художниками. Но также нам необходима база, которая позволила бы жить и развиваться. Такой базой сейчас является внутренний туризм, который за последние несколько лет вырос особенно в малых городах, где расположены предприятия народных художественных промыслов. Мы также, как и коллеги, проводим мастер-классы и экскурсии, а еще сотрудничаем с известными дизайнерами, выпускаем сувенирную продукцию высокого качества, которая основана на наших традициях. Эта выставка станет популяризатором нашего искусства».

Для широкой публики экспозиция откроется 28 ноября.

В рамках выставки готовятся к выпуску каталоги, мероприятия для всей семьи: квесты, экскурсии, мастер-классы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.