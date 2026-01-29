В Подмосковье перенесли ледовые спектакли «Щелкунчик» и «Сказ о Руси» из-за похолодания

Ледовые спектакли «Щелкунчик» и «Сказ о Руси» с участием олимпийских чемпионов перенесли на 7–15 февраля из-за похолодания в Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

С 7 по 15 февраля на катках Московской области пройдут ледовые спектакли под руководством Ирины Слуцкой, Татьяны Навки и Петра Чернышева. В мероприятиях примут участие звезды фигурного катания, олимпийские чемпионы и заслуженные мастера спорта России.

Мероприятия, ранее запланированные на 31 января и 1 февраля, перенесли из-за похолодания. Решение приняли для обеспечения комфортных условий для артистов и зрителей на открытых площадках.

7 и 8 февраля состоятся постановки сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик» под художественным руководством Татьяны Навки и Петра Чернышева. Представления пройдут 7 февраля в парке «Питомник» в Серпухове (17:00) и на катке на Советской площади в Чехове (20:00), а 8 февраля — на стадионе «Зоркий» в Красногорске (17:00) и катке «Орбита» в Люберцах (20:00).

С 7 по 15 февраля в четырех округах Подмосковья покажут ледовые спектакли «Сказ о Руси» Ирины Слуцкой. 7 февраля представление пройдет в парке Малевича в Одинцовском округе (17:00), 8 февраля — на стадионе «Вымпел» в Королеве (17:00), 14 февраля — в Центральном парке им. В.В. Воровского в Наро-Фоминске (17:00), 15 февраля — в городском парке Солнечногорска (17:00).

Вход на все мероприятия свободный. Дополнительная информация размещена в сообществах организатора во «ВКонтакте» и Telegram.

Организатор — автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.