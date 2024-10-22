В Петербурге появится механизм для сохранения монументального искусства

Эксперт Юдин: никто никогда не вел реестр объектов, на которых есть мозаика

В Санкт-Петербурге создается механизм для сохранения произведений монументального искусства времен СССР, включая архитектурную керамику, рельефы и росписи. Андрей Юдин, председатель Колпинского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) рассказал, что в 1970-1980-х годах, когда монументальное искусство достигло своего расцвета, основным заказчиком таких проектов было государство, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Мозаики, росписи, плитка и витражи служили украшением как для интерьеров, так и для фасадов различных зданий. Начиная с конца 80-х годов, производства и комбинаты, занимающиеся созданием мозаичной плитки, постепенно начали закрываться, а затем их приватизировали частные компании. Советское государство, которое выступало основным заказчиком, прекратило свое существование, а новые владельцы объектов не проявляли интереса к сохранению этих произведений искусства, отметил эксперт. Архитектурное оформление зданий постепенно разрушалось, нуждаясь в реставрации, что требовало значительных затрат. Другой проблемой является нехватка информации о потерянных произведениях монументального искусства.

«Никто никогда не вел реестр объектов, на которых есть или когда-то была мозаика, плитка или росписи», — подчеркнул Юдин.

Заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения ВООПИК Елена Резникова рассказала, что в 2024 году была подана заявка в Фонд президентских грантов, и если удастся одержать победу, то уже в феврале 2025 года начнется работа по инвентаризации и каталогизации произведений монументального искусства в двух районах Петербурга — Выборгском и Калининском.

Сейчас уже началась работа по определению местоположения мозаики и других произведений монументального искусства. Следующий этап будет заключаться в наборе волонтеров в рамках гранта. В процессе обучения участники будут изучать различные методы создания монументальных арт-объектов, их классификации, а также знакомиться с биографиями советских художников-монументалистов, отметила Резникова. В завершение программы специалисты в сотрудничестве с волонтерами отберут наиболее значимые объекты, соберут и систематизируют сведения об их авторах, дате создания и истории возникновения.

В результате в рамках гранта будет выпущен печатный каталог, в котором будет содержаться описание и детальная информация о произведениях монументального искусства, находящихся в Выборгском и Калининском районах города. Он станет доступен для широкой публики, заключила заместитесь председателя Санкт-Петербургского отделения ВООПИК.