В Петербурге открылась выставка к 182-летию Римского-Корсакова

В мемориальном музее-квартире Николая Римского-Корсакова начала работу выставка «ПроЗрение», посвященная 182-летию композитора. Экспозиция раскрывает тему его уникального «цветного слуха» и проблем со зрением, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Римский-Корсаков обладал так называемым цветным слухом и называл это «звукосозерцанием». До мажор он воспринимал как белый, Фа-диез мажор — как серо-зеленый, Ми мажор — как темно-синий.

«Он видел, как Фа-диез мажор – серо-зеленый – сливался с Си минором – серым, со свинцовым отливом», — рассказала заведующая музеем-квартирой Нина Костенко.

При этом композитор страдал близорукостью, астигматизмом и повышенной светочувствительностью. По словам Костенко, при проверке зрения по таблице он не увидел бы верхнюю строку: его показатель составлял две сотых.

На выставке представлено 64 экспоната, около 50 из них размещены под линзами Френеля. Посетителям предлагают рассматривать партитуры, бинокли и личные очки, подбирая ракурс.

«Мы говорим и о зрении как об органе чувств, и о творческом прозрении», — отметила куратор.

Среди экспонатов — партитуры с пометками Евгения Мравинского и Дмитрия Шостаковича, дирижерская палочка, костюм из премьеры оперы «Сказание о невидимом граде Китеже» 1907 года. В рамках проекта запланированы концерты и лекции.

