В парке Сестрорецкий откроют Дом русской сказки

В парке «Сестрорецкий» площадка для обмена книг была открыта в 2019 году, в парке «Березовый» в 2020 году, в парке «Времена года» в 2021 году. Это места, куда люди могут принести прочитанные книги, посидеть почитать выбранную книжку в парке или забрать ее на время домой.

Глава городского округа Клин Алена Сокольская дала старт проекту по созданию в «Сестрорецком» «Дома Русской Сказки».

«Это территория, где будет место творчеству и интерактиву. Здесь будут полки с книгами, в Доме русской сказки будут проводить мастер-классы, показывать театр теней и устраивать другие активности для детей и семейного отдыха. Уверена, ребятам это место понравится», — сказала Сокольская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.