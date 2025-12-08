В парке «Подрезково» в Химках открыли почту Деда Мороза

8 декабря в Химках в парке «Подрезково» торжественно открыли почту Деда Мороза. Праздник окунул гостей в атмосферу приближающихся зимних чудес: здесь царили радость, смех и предвкушение новогоднего волшебства, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Творческие коллективы Дома культуры «Лунево» представили яркие танцевальные номера и театральные постановки. Жители гости города приняли участие в конкурсах и мастер‑классах в компании персонажей любимых мультфильмов.

Каждый желающий написал письмо Деду Морозу. Дети и взрослые поделились заветными мечтами, планами на будущий год и просто теплыми поздравлениями для зимнего волшебника.

«Хочется, чтобы такие добрые мероприятия стали традиционными для Химок. Такие предновогодние события объединяют семьи, учат добру и надежде. Пусть каждое отправленное письмо найдет своего адресата, а каждая мечта обязательно сбудется!» — сказала депутат Химок Татьяна Кавторева.

Новогодняя почта также есть: в парках имени Толстого, в Величко, «Дубки», «Экоберег и картинной галереи имени Сергея Горшина.

Адрес для отправки: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.