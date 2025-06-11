В парках Подмосковья 15 июня пройдет фестиваль «Город танцует в парках»

15 июня в парках Московской области пройдут очередные концерты III Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» под художественным руководством заслуженного артиста РФ Егора Дружинина. Главный организатор фестиваля — АНО «Московская областная дирекция по развитию парков», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Воскресную конкурсную программу откроют в 12:00 в Центральном парке культуры и отдыха г. Пушкино, затем в 16:00 концерт пройдет в парке «Пехорка» Балашихи. Вечерний концерт состоится в 20:00 в Центральном парке Реутова.

Танцевальные команды и солисты из Подмосковья примут участие в конкурсной программе. Оценивать выступления вместе с Егором Дружининым будет хореограф и танцовщик Леша Карпенко.

Также зрителей и участников ждет концертная программа артистов-участников телевизионных шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ: Виталия Уливанова, Софии Милютиной, Германа Рамазанова, Вишни, Влада Кима и других. Ведущая концертов Юлия Костюшкина.

Фестиваль продолжится до 29 июня и завершится в сентябре гала-концертом участников федерального и областного этапов.

Подробная информация на сайте городтанцует.рф, а также в танцевальном сообществе «ВКонтакте».

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.