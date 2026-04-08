В парках Подмосковья 11 апреля пройдет «Фестиваль космических чудес»

Общеобластной «Фестиваль космических чудес», приуроченный ко Дню космонавтики, состоится 11 апреля более чем в 85 парках Подмосковья. Для жителей подготовили шествия, концерты, выставки и тематические мастер-классы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гости парков примут участие в костюмированных шествиях, посетят выставки моделей космических кораблей и поэтические площадки «Читаю о космосе стихи». В программе также игровые форматы, концерты и интерактивные занятия для детей и взрослых.

В Центральном городском парке Королева пройдет акция «Ракета дружбы. Сделано в Королеве», где посетителям предложат собрать макет ракеты из подручных материалов. Запланированы концерт, мастер-классы «Солнечная система» и «Королевский скворечник», а также астроурок «Шаг в космос», посвященный планете Венера. В парке культуры и отдыха Жуковского покажут документальный фильм «Гагарин. Первый в космосе» и представят выставку «Буран». Для детей подготовят анимационную программу «Центр управления полетами» и награждение победителей конкурса космических поделок.

В Свердловском парке Лосино-Петровского гостей ждут костюмированное шествие, лекция-беседа о космосе, квест «Звездный компас: маршрут неизвестен» и концерт «Звездам навстречу!». В парке Мира в Мытищах состоятся шествие «Космические герои», дискотека «На орбите», спортивные игры и мастер-класс по робототехнике. В Наро-Фоминске в Центральном парке имени В. В. Воровского организуют концерт, квест «Космическое путешествие», фотовыставку «История космонавтики» и экспозицию творческих работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

