В парках Балашихи пройдут спортивные и культурные мероприятия в январе

Жителей и гостей Балашихи приглашают на спортивные и культурные мероприятия в городских парках в течение ближайшей недели, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парках Балашихи подготовили насыщенную программу для активного отдыха в январе. В парке Пехорка-лес на площадке у стадиона в понедельник в 11:30 пройдет дыхательная гимнастика, а во вторник, среду и четверг в 16:00 — занятия по общефизической подготовке. В пятницу в 10:00 снова состоится дыхательная гимнастика.

В Ольгинском лесопарке во вторник в 18:30 и 19:00 организуют лыжные тренировки для взрослых от 14 лет, а с 19:30 — для детей. Детские лыжные тренировки также запланированы на четверг в 18:00 и 18:30 у кафе «Ботаника».

В парке на Заречной спортивная программа стартует во вторник: во вторник и четверг в 20:00 пройдет забег «В закат», а в субботу в 9:00 — дружеский старт «5 верст». В среду в 11:30 состоится активная разминка и общефизическая подготовка.

В парке на Солнечной в среду в 10:10 у входной группы пройдет активная разминка и зимняя ОФП. В парке «Пехорка» в среду в 14:00 на площадке у коворкинга состоится скандинавская ходьба, а в четверг в 14:00 — еще одна тренировка по скандинавской ходьбе и в 15:20 — веселые старты. В этот же день в 15:00 в павильоне веревочного парка пройдет культурная программа: интерактив, интеллектуальная игра, творческая мастерская и караоке-клуб.

В Пестовском парке во вторник и четверг в 12:00 запланированы занятия по скандинавской ходьбе, а в субботу в 9:00 — дружеский старт «5 верст».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.