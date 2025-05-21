В округе Пушкинский отметили День славянской письменности

В городском округе Пушкинский прошло открытое заседание Центра методического сопровождения учителей предметов духовно-нравственного цикла. Его приурочили ко Дню славянской письменности и культуры, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В мероприятии приняли участие преподаватели основ духовно-нравственной культуры народов России, основ религиозных культур и светской этики, начальных классов, русского языка и литературы, истории и обществознания, музыки, воспитатели дошкольных отделений, обучающиеся муниципальных образовательных организаций.

От Пушкинского и Ивантеевского благочиний Сергиево-Посадской епархии участников приветствовали протоиерей Илия Зубрий, настоятель Иоанно-Богословского храма, и иерей Кирилл Семенов, настоятель Михаило-Архангельского храма.

Большой труд и личный вклад педагогов городского округа в развитие муниципальной системы духовно-нравственного воспитания детей был отмечен словами благодарности и грамотами двух благочиний, комитета по образованию администрации округа и методического центра. В числе 25 награжденных педагогических работников — участники, призеры и победители Предметной недели духовно-нравственной (православной) культуры, посвященной 80-летию Великой Победы, ХХ Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», организаторы муниципальных этапов конкурсов, Всероссийской школьной олимпиады по основам Православной культуры.

В этот день со сцены «Академии развития» звучали выступления о создании святыми Кириллом и Мефодием первой славянской азбуки, истоках славянской письменности и культуры, результатах научных исследований, организации духовно-нравственного воспитания детей, начиная с дошкольного возраста.

Свои проекты представили и ученики Образовательного комплекса № 3 Лилия Савко и Варвара Садова (участники Всероссийской онлайн-конференция «Классика и современность»), Елизавета Непеина (победитель муниципального этапа школьных проектов «Святое кольцо Подмосковья»). Фольклорный ансамбль «Веснянка» Образовательного комплекса № 8 исполнил песню «Весна-красна».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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