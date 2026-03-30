В Наро-Фоминске открыли выставку «О, Русь святая» к Великому посту

Художественная выставка «О, Русь святая» начала работу в фойе Центрального дворца культуры «Звезда» в Наро-Фоминске в период Великого поста. В экспозиции представлены работы объединения «Мастерская 18», выполненные в стиле русского импрессионизма, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В экспозиции представлены пейзажи с зимним солнцем, заснеженными деревенскими двориками, золотыми куполами храмов и широкими реками. Авторы показывают разную, но узнаваемую Русь — через личное восприятие и художественный образ.

Кураторами проекта выступили Ольга Хомич и Светлана Садовская. Они объединили работы художников, каждый из которых ищет собственный путь к Богу и свой творческий язык, а также познакомили зрителей с деятельностью объединения «Мастерская 18».

Выставка является передвижной и ранее уже экспонировалась на различных площадках Подмосковья. В Наро-Фоминске она проходит в дни Великого поста, что придает проекту особый духовный смысл. Посетить экспозицию можно до 25 апреля. Возрастное ограничение — 6+.

