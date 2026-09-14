В Наро-Фоминске хоры выступили на фестивале «Берег» в Никольском соборе

Хоровые и вокальные коллективы из разных храмов выступили 12 сентября в Никольском соборе Наро-Фоминска в рамках фестиваля «Берег», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Никольском соборе Наро-Фоминска в рамках фестиваля «Берег» выступили хоровые и вокальные коллективы из разных храмов. Одним из участников стал вокальный квартет «Ликия», созданный весной этого года на базе правого хора собора.

Коллектив исполняет концертные произведения и записывает короткие песнопения для социальных сетей храма. Квартет уже участвовал в двух конкурсах и занял второе место на областном состязании.

«Важно приглашать к Господу людей, в том числе и молодежь. Почему бы не использовать для этого современные инструменты?» — сказала регент квартета Таисия Мельникова.

12 сентября для жителей города также выступил праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря под руководством Георгия Сафонова. В программу вошли песнопения, известные верующим. Хор сочетает богослужебную и концертную деятельность, исполняя церковные произведения, народные песни, романсы, военные и исторические композиции.

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