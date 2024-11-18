В Мытищах стартовал прием заявок на участие в фестивале «Город Снеговиков»

В Мытищах начался прием заявок на участие во II фестивале «Город Снеговиков», который проводит театр кукол «Огниво» имени Станислава Железкина. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Принести свою работы в театр по 28 ноября могут: индивидуальные участники; малые группы (от 1 до 5 человек); большие группы (от 5 человек и более).

Фигурка снеговика размером не более 50 см может быть сделана из любых материалов, но выдержать все погодные условия (выставка снеговиков будет на улице, в сквере театра).

Торжественное открытие фестиваля состоится 1 декабря в 12.00 в сквере театра, где можно будет увидеть выставку лучших работ. После этого начнется онлайн-голосование, которое продлится до 8 декабря. Победитель получит приз зрительских симпатий.

Дополнительная информация по телефону: 8 (495) 583-36-70, а также в комментариях в официальных сообществах театра «Огниво» в соцсетях.

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