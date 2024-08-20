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В музее-заповеднике Подольска провели пленэр для начинающих художников

Творческая мастерская «Пшеница» из Подольска провела в музее-заповеднике «Подолье» пленэр под открытым небом на бесплатной основе. Начинающих художников вдохновили старинные дома конца XIX начала ХХ века, передает пресс-служба администрации городского округа.

Как сказала руководительница творческой мастерской «Пшеница» Алиса Денисова, пленэр организовали для усиления любви к жизни его участников.

«Искусство рисования благотворно влияет на развитие личности человека. Жизнь становиться более интересной и прекрасной. Обязательно вернёмся сюда еще», — сказала Денисова.

Основным объектом внимания гостей музея стал мемориальный дом — музей В. И. Ленина, в котором он гостил у своей семьи летом 1900 года.

Приятная обстановка, чудесная природа музея-заповедника «Подолье» создавали особое настроение и способствовали творчеству. Участникам предоставили все необходимое для рисования: бумагу, краску, карандаши, кисточки, воду со стаканчиками.

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