В музее-заповеднике «Горки Ленинские» пройдет новогодний фестиваль «Зима в Горках»

С 13 декабря по 9 января в Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» пройдет более 30 мероприятий, посвященных празднованию Нового года. Гостей будут ждать: выставка «Старый Новый год», экспозиция «Елка в Горках», пять новогодних фотозон, опера, колядки, пряничный переполох, елки и спектакли, встречи с главным новогодним волшебником, творческие мастерские и кинопоказы. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Программа составлена с учетом интересов посетителей всех возрастов и отроется 13 декабря спектаклем «Щелкунчик и Мышиный король».

«В этом году около здания Научно-культурного центра «Музей В. И. Ленина» мы установили необычную новогоднюю елку, украшенную белыми игрушками и светящимся шатром, вокруг которой будет радостно не только водить новогодние хороводы, но организовывать яркие незабыв аемые фотосессии. Кроме того, на всей территории музея-заповедника мы впервые включили праздничное освещение из гирлянд, подсветили 20 самых больших деревьев, развесили рождественские звезды. Более двадцати тысяч лампочек украсили Еловую аллею в северной части заповедника. В самое темное время года они подарят тепло, праздничное настроение и позволят гулять допоздна. Мы будем рады, если Вы приедете в Горки всей семьей», — отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Одним из главных событий «Зимы в Горках» станет выставка «Старый Новый год», которая познакомит с дореволюционными обычаями празднования Нового года: семейным застольем, традиционными блюдами и историей украшения главного символа праздника — елки. На выставке будут представлены пряничные доски, столовый сервиз из коллекции З. Г. Морозовой-Рейнбот и елочные игрушки семьи Ульяновых.

Посетители экспозиции «Елка в Горках» узнают подробности легендарного новогоднего вечера 1923 года, на котором В. И. Ленин принимал детей из окрестных деревень. Много лет сам факт той елки считался сомнительным. За более чем сто лет «Елка в Горках» стала мифом, но сотрудникам музея-заповедника удалось восстановить имена и фамилии всех детей, присутствующих на празднике. Гостям расскажут об их судьбах, о новогодних развлечениях тех лет, песнях, подарках и елочных украшениях.

Семейная программа «Пряничный переполох» будет проходить в Детском центре «Лампа» каждые выходные декабря в 15:00. Украшением праздника станет пряничная елка с ароматом свежих пряников и глазури. Гостей ждут истории о том, как отмечали Рождество и Новый год в прошлом, знакомство с культурой поздравительных открыток, старинная елка и секреты ее украшения, театрализованные представления и творческая мастерская по росписи пряников.

21 декабря самых маленьких гостей музей-заповедник «Горки Ленинские» приглашает на театрализованное представление по мотивам сказки «Маленький принц» и новогоднюю ярмарку подарков.

Новогодние елки продолжатся в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 8 и 9 января музыкальным спектаклем «Сказки на ночь от Кая и Герды» и концертом «Снежная королева». Дети услышат сказку Андерсена в исполнении профессионального чтеца и в сопровождении музыкального квартета арфы, рояля, виолончели и скрипки.

Выучить колядки и познакомиться с историей празднования Рождества у крестьян XIX века можно будет в Музее крестьянского быта на программах «Рождественские колядки» и «Новый год в русской избе», включающей интерактивную экскурсию, народные игры, конкурсы, чаепитие и встречу с Дедом Морозом.

Также в музее-заповеднике будет открыт прокат зимнего инвентаря, в т. ч. лыжного снаряжения.

Фестиваль продлится до 9 января 2026 года. 6+.

Подробная информация и билеты на сайте музея-заповедника «Горки Ленинские».

