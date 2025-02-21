В Москве состоялась премьера фильма «Северный полюс»

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» 20 декабря состоялась премьера фильма режиссера Александра Котта «Северный полюс». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Фильм представили режиссер Александр Котт, продюсер и исполнительница главной роли Елена Север, актер Андрей Мерзликин, а также съемочная группа картины.

Картина рассказывает о начале 1960-х, периоде обострения противостояния СССР и США. По сюжету в сложнейших погодных условиях и с неисправностями на борту первая советская атомная подводная лодка К-3 отправляется в поход подо льдами Северного Ледовитого океана, чтобы всплыть ровно на Северном полюсе.

Главные роли фильма исполнили Андрей Мерзликин, Евгений Миронов, Ольга Ломоносова, Елена Север, Карен Бадалов, Константин Тополага, Александр Бухаров и Игорь Гордин.

Гостями премьеры стали Владимир Мединский, Дмитрий Песков, Ирина Винер, Ксения Шойгу, Мария Янковская, Алексей Герман-младший, Аркадий Новиков, Джиган, Юрий Киселев, Олеся Судзиловская, Слава, Мария Кожевникова, Ирина Безрукова, Сергей Бабаев, Виктория Дайнеко, Севиль, Сергей Мазаев, Митя Фомин, Мария Лемешева, Никас Сафронов, Алла Довлатова, Амбарцум Кабанян, Александр Шенкман, Александр Шоу, Андрей Пономарев, Глеб Калюжный, группа «Город 312», Инна Маликова, Геннадий Хазанов, Алексей Пушков, Лала Крамаренко и многие другие.

Трансляция с красной дорожки прошла эксклюзивно в VK Видео.

Фильм «Северный полюс» выйдет в прокат 27 февраля, дистрибьютор — «Централ Партнершип».