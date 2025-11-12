В Москве прощаются с актером Владимиром Симоновым

12 ноября в столице проходит церемония прощания с актером и народным артистом Владимиром Симоновым, сообщает «Вечерняя Москва» .

Десятки поклонников, коллег и друзей артиста собрались в Театре имени Евгения Вахтангова, чтобы проводить Владимира Симонова в последний путь.

Актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Владимир Симонов ушел из жизни 9 ноября. Его путь в театре начался после завершения обучения в Театральном училище имени Бориса Щукина. За годы работы он оставил яркий след как в кинематографе, так и на сцене Театра имени Вахтангова.

За две недели до смерти Владимир Симонов проходил лечение в стационаре. Причиной смерти стало хроническое заболевание, развившееся на фоне артериальной гипертензии.

