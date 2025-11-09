Умер народный артист России Владимир Симонов

В возрасте 68 лет ушел из жизни народный артист России и ведущий актер Театра имени Вахтангова Владимир Симонов, сообщает SHOT .

В декабре прошлого года у актера обнаружили гипертоническую болезнь. У него был высокий риск инфаркта и внезапной остановки сердца. Несмотря на это Симонов продолжал активно заниматься творческой деятельностью и служить в театре.

Владимир Симонов снимался в сериалах «Граница. Таежный роман», «Остановка по требованию», «Каменская», «Дети Арбата», «Достоевский» и «Перевал Дятлова».

Ранее не стало известного советского и российского режиссера, сценариста Геральда Бежанова. Ему было 85 лет.

