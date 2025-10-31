Умер режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Геральд Бежанов

сегодня в 16:27

Не стало известного советского и российского режиссера, сценариста Геральда Бежанова. Ему было 85 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Геральд Суренович изначально учился на юридическом факультете Тбилисского государственного университета. Затем он решил уйти в кинематограф и занялся получением образования в этой сфере.

Бежанов окончил режиссерский факультет ВГИКа, после чего дебютировал в кино в качестве актера в фильме «В Москве проездом». Затем он плотно занялся режиссурой.

Среди знаменитых работ кинематографиста такие фильмы, как «Самая обаятельная и привлекательная», «Где находится нофелет?», «Витя Глушаков — друг апачей». Также он был соавтором сценариев к своим фильмам.

Бежанов был обладателем звания «Заслуженный деятель искусств РСФСР». Также он был награжден орденом Дружбы.

В начале 2025 года сообщалось, что у маэстро случился обморок, он потерял сознание. Тогда у режиссера подозревали инсульт.

