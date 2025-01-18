Mash: у известного режиссера Геральда Бежанова подозревают инсульт

У известного российского кинорежиссера Геральда Бежанова подозревают инсульт. Заслуженному деятелю искусств РСФСР стало плохо, но от госпитализации он отказался, сообщает Mash .

В субботу днем у маэстро случился обморок, после чего он потерял сознание. Родные трижды вызывали скорую помощь, однако мужчина отказывался ехать в больницу.

По словам близких, Бежанов плохо ориентировался в пространстве и невнятно говорил. Медиков вызывали еще дважды, но режиссер каждый раз отказывался от госпитализации. Геральд Суренович мотивировал это тем, что его друг недавно умер в больнице.

Геральд Бежанов полушил широкую известность благодаря фильмам «Самая обаятельная и привлекательная», «Ловушка для одинокого мужчины», «Где находится нофелет?», «Срочный вызов» и «Пирожки с картошкой».

Ранее стало известно, что 89-летнюю звезду фильма «Девчата» и режиссера «Гардемаринов» Светлану Дружинину в среднетяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве.