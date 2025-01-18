Режиссера «Гардемаринов» Светлану Дружинину экстренно госпитализировали
Фото - © РИА Новости
89-летнюю звезду фильма «Девчата» и кинорежиссера Светлану Дружинину экстренно госпитализировали, сообщает Mash.
Ее положили в больницу с острым бронхитом на фоне рака легких.
Дружинина жаловалась на затрудненное дыхание, мокрый кашель, температуру и слабость. Артистка болела 1,5 недели, но в итоге вызвала скорую помощь.
Ее госпитализировали в среднетяжелом состоянии. За три дня врачи стабилизировали здоровье режиссера и отпустили домой. Также ей выписали лекарства.
В ноябре прошлого года она лежала в стационаре, где проходила противоопухолевую терапию после бронхита.
Дружинина наиболее известна режиссерской деятельностью. В том числе она работала над популярной франшизой про приключения гардемаринов. Кроме того, актриса снималась в фильмах. Она появилась в таких кинолентах, как «Девчата», «Дело было в Пенькове», «Одиночество».