Режиссера «Гардемаринов» Светлану Дружинину экстренно госпитализировали

Ее положили в больницу с острым бронхитом на фоне рака легких.

Дружинина жаловалась на затрудненное дыхание, мокрый кашель, температуру и слабость. Артистка болела 1,5 недели, но в итоге вызвала скорую помощь.

Ее госпитализировали в среднетяжелом состоянии. За три дня врачи стабилизировали здоровье режиссера и отпустили домой. Также ей выписали лекарства.

В ноябре прошлого года она лежала в стационаре, где проходила противоопухолевую терапию после бронхита.

Дружинина наиболее известна режиссерской деятельностью. В том числе она работала над популярной франшизой про приключения гардемаринов. Кроме того, актриса снималась в фильмах. Она появилась в таких кинолентах, как «Девчата», «Дело было в Пенькове», «Одиночество».