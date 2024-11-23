Актриса Светлана Дружинина экстренно госпитализирована в Москве
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В одну из столичных больниц доставили звезду фильма «Девчата» и кинорежиссера Светлану Дружинину, сообщает SHOT.
Актрисе назначена срочная противоопухолевая терапия после перенесенного бронхита.
У нее рак легкого, поэтому любая простуда для артистки может стать смертельно опасной. Именно проблемы с органами дыхания стали поводом для госпитализации 88-летней Дружининой.
Она борется с онкологией несколько лет. В конце этого лета актрису уже госпитализировали с пневмонией.
Дружинина наиболее известна режиссерской деятельностью. В том числе она работала над популярной франшизой про приключения гардемаринов. Кроме того, актриса снималась в фильмах. Она появилась в таких кинолентах, как «Девчата», «Дело было в Пенькове», «Одиночество».