Актриса Светлана Дружинина экстренно госпитализирована в Москве

В одну из столичных больниц доставили звезду фильма «Девчата» и кинорежиссера Светлану Дружинину, сообщает SHOT .

Актрисе назначена срочная противоопухолевая терапия после перенесенного бронхита.

У нее рак легкого, поэтому любая простуда для артистки может стать смертельно опасной. Именно проблемы с органами дыхания стали поводом для госпитализации 88-летней Дружининой.

Она борется с онкологией несколько лет. В конце этого лета актрису уже госпитализировали с пневмонией.

Дружинина наиболее известна режиссерской деятельностью. В том числе она работала над популярной франшизой про приключения гардемаринов. Кроме того, актриса снималась в фильмах. Она появилась в таких кинолентах, как «Девчата», «Дело было в Пенькове», «Одиночество».