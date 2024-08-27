Режиссер «Гардемаринов» Дружинина госпитализирована в Москве
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Актрису и кинорежиссера Светлану Дружинину экстренно госпитализировали в столичную больницу, сообщает газета «Известия».
88-летняя народная артистка РФ оказалась в московском медицинском учреждении. Дружинину забрали в больницу из дома в понедельник вечером.
Что стало причиной экстренной госпитализации, на данный момент не сообщается.
Светлана Дружинина наиболее известна своей режиссерской деятельностью. В том числе она работала над популярной франшизой про приключения гардемаринов.
Кроме того, Дружинина сама снималась в фильмах. Она появилась на экранах в таких кинолентах, как «Девчата», «Дело было в Пенькове», «Одиночество».