Названа причина смерти Владимира Симонова
Народный артист России Владимир Симонов умер от нарушений в работе сердечно-сосудистой системы, сообщает Telegram-канал Mash.
«Причина смерти Владимира Симонова — хроническое заболевание, развившееся на фоне артериальной гипертензии», — говорится в сообщении.
В возрасте 68 лет ушел из жизни народный артист России и ведущий актер Театра имени Вахтангова Владимир Симонов.
Несмотря на высокий риск инфаркта и внезапной остановки сердца, Симонов продолжал активно заниматься творческой деятельностью и служить в театре.
Владимир Симонов снимался в сериалах «Граница. Таежный роман», «Остановка по требованию», «Каменская», «Дети Арбата», «Достоевский» и «Перевал Дятлова». В общей сложности, он снялся более чем в 150 фильмах.
Ранее не стало известного советского и российского режиссера, сценариста Геральда Бежанова. Ему было 85 лет.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.