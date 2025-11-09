Названа причина смерти Владимира Симонова

сегодня в 03:25

Народный артист России Владимир Симонов умер от нарушений в работе сердечно-сосудистой системы, сообщает Telegram-канал Mash.

«Причина смерти Владимира Симонова — хроническое заболевание, развившееся на фоне артериальной гипертензии», — говорится в сообщении.

В возрасте 68 лет ушел из жизни народный артист России и ведущий актер Театра имени Вахтангова Владимир Симонов.

Несмотря на высокий риск инфаркта и внезапной остановки сердца, Симонов продолжал активно заниматься творческой деятельностью и служить в театре.

Владимир Симонов снимался в сериалах «Граница. Таежный роман», «Остановка по требованию», «Каменская», «Дети Арбата», «Достоевский» и «Перевал Дятлова». В общей сложности, он снялся более чем в 150 фильмах.

Ранее не стало известного советского и российского режиссера, сценариста Геральда Бежанова. Ему было 85 лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.