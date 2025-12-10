В МФТИ в Долгопрудном открылась выставка арт-объектов на стыке науки и искусства

В Лабораторном корпусе МФТИ 9 декабря прошла презентация выставки «Терраформинг». Экспозиция объединяет восемь арт-объектов, созданных на стыке искусства и современных технологий. Инсталляции разработаны в научных лабораториях МФТИ, ИТМО, Сколтеха и Оксфорда, а идеи для них предложили художники. Для реализации были отобраны только те проекты, которые возможно воплотить с помощью доступных технических средств.

Открытие выставки посетили глава Долгопрудного Олег Сотник и ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. Они осмотрели экспонаты и пообщались с организаторами и авторами работ. Олег Сотник отметил, что подобные проекты позволяют взглянуть на науку и технологии с новой стороны и способствуют развитию сотрудничества между городом и университетом.

Экспозиция поднимает вопросы этики взаимодействия человека с техникой, преобразования окружающего мира и влияния научных достижений на общество. Организаторы сообщили, что выставка будет пополняться новыми работами и расширяться на других площадках. Посетить экспозицию можно до 31 марта 2026 года ежедневно с 10:00 до 20:00, вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что выставку советского, узбекского и русского модернизма, которая объединила коллекции музея «Новый Иерусалим» и Музея им. Игоря Савицкого из Нукуса, посетили свыше 40 тыс. человек. Выставка «Свет между мирами» является совместным российско-узбекским проектом. Работы великих художников можно увидеть до 8 ноября

«Я хочу поблагодарить президента (Узбекистана — ред.) Шавката Миромоновича (Мирзиеева — ред.). Благодаря его решению и поддержке мы смогли провести (выставку — ред.) большой коллекции советского, узбекского и русского модернизма <…>. 8 ноября мы заканчиваем эту экспозицию. (Благодарность — ред.) помощнику президента Республики Узбекистан Саиде Мирзиеевой — она участвовала в открытии этой выставки. Ее посетили более 40 тысяч человек. Это хорошая, очень успешная экспозиция», — сказал Андрей Воробьев на II совете регионов России и Узбекистана.