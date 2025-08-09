сегодня в 15:14

В Малом театре завершилась церемония прощания с Владимиром Сафроновым

В Малом театре завершилась церемония прощания с народным артистом России и театральным педагогом Владимиром Сафроновым, сообщает РИА Новости .

Владимир Алексеевич скончался в среду на 85-м году жизни.

На прощание с мастером пришли его близкие, ученики и выпускники, поклонники его таланта, а также коллеги из Щепкинского театрального училища и Малого театра.

Кроме того, траурные венки направили коллеги Владимира Сафронова и студенты из ВТУ имени Щепкина. Гроб с телом народного артиста России вынесли под громкие аплодисменты.

Ранее на 95-м году жизни умер советский и российский актер, народный артист России Иван Краско. артист скончался из-за осложнения на фоне четвертого инсульта и последствия рака желудочно-кишечного тракта.