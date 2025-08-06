Умер народный артист России Владимир Сафронов

«Коллектив Малого театра выражает глубочайшие соболезнования родным, близким и друзьям Владимира Алексеевича Сафронова», — говорится в сообщении.

В пресс-службе театра добавили, что о дате и месте прощания с актером сообщат дополнительно.

Сафронов родился 1 ноября 1940 года в Москве. В 1962 году окончил Щепкинское театральное училище. С 1965 по 1972 гг. служил в Театре им. А. С. Пушкина. Затем устроился артистом в Малый театр, на сцене которого создал около 60 ролей.

Владимиру Алексеевичу удавалось успешно совмещать актерскую деятельность с преподаванием, съемками в кино и на телевидении, а также с общественной работой. Артист был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее стало известно, что в Грузии на 93-м году жизни скончался известный режиссер кино и народный артист СССР Эльдар Шенгелая. В настоящее время причина его смерти не сообщается.