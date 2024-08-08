В Лобне откроется краеведческая фотовыставка в честь Дня строителя 10 августа

Гости музея узнают интересные факты о празднике, увидят редкие фотографии и уникальные экспонаты. В экспозиции будут представлены работы лобненских мастеров Сергея Заволокина и Бориса Сысоева, материалы журнала «Огонек», а также предметы из частных коллекций — продукция мастерских керамических заводов, сотрудничавших с Лобненским заводом строительного фарфора.

Музей истории города Лобня работает по адресу: ул. Жирохова, 2.

Музей создан в Лобне в 1981 году. По словам сотрудников учреждения, их главная цель — сохранение памяти о героических страницах, вписанных лобненцами в историю Великой Победы и воспитание патриотизма у подрастающего поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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