В Ленинском округе открылась фотовыставка «Зима в городе»

Экспозиция собрала фотоработы местных художников, запечатлевших красоту зимнего города и его повседневную жизнь в разные годы, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Фотография позволяет увидеть город глазами тех, кто любит и изучает его. Каждое изображение — это не только художественная ценность, но и историческая память, важный визуальный источник, формирующий представление о развитии городской среды», — отметила заведующая выставочно-фондового сектора историко-культурного отдела МАУ «ДК „Видное“ Ольга Панасюк.

Уточняется, что на открытии гости смогли не только насладиться выставкой, но и лично встретиться с некоторыми из авторов — Владимиром Меньшовым и Георгием Абраменко. Они подробно рассказали о своих работах, поделились историями о городских улицах и ответили на вопросы зрителей. В залах также представлены работы Константина Брылова, Вячеслава Гаевского, Ильи Тархова и Владимира Панова.

«Я приехала из Алматы и раньше ничего не слышала о городе Видное. Теперь понимаю, как интересен и многогранен город, в котором я сейчас живу», — поделилась впечатлениями новая жительница микрорайона Купелинка.

В пресс-службе добавили, что экспозиция доступна для посещения в Центральной библиотеке до конца февраля, вход свободный. Также в Ленинском округе открыта художественная выставка «Струны души», которую можно посетить в Историко-культурном выставочном центре до 24 февраля включительно. Экспозиция представляет работы выпускников Заочного народного университета искусств и знакомит посетителей с произведениями в жанрах портрета, пейзажа, натюрморта и жанровой живописи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.