В Королеве пройдут экопрогулки и урок по астрономии в парках

С 25 по 29 марта в парках Королева проведут развлекательные, познавательные и экологические мероприятия для детей и взрослых. Гостей ждут творческие мастер-классы, сборка метеостанции, открытый урок по астрономии и экопрогулки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В центральном городском парке в павильоне «ПРОзнания» 25 марта в 16:00 стартует развлекательная программа для детей и родителей. Участников ждут подвижные игры и творческие мастер-классы. Под руководством наставников гости изготовят открытки и сувениры своими руками.

29 марта в 16:30 в рамках «Научной лаборатории» пройдет практическое занятие по сборке метеостанции. В этот же день в 18:30 состоится открытый урок по астрономии «Шаг в Космос» для всех, кто интересуется звездным небом. Также посетители смогут поиграть в настольные игры.

В парке «Костино» в течение марта организуют экопрогулки. Присоединиться к ним можно по четвергам в 17:30 и по субботам в 15:30. Кроме того, 28 марта в 15:00 здесь проведут детскую игровую программу, посвященную Всемирному дню театра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.