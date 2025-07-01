сегодня в 16:25

4 и 5 июля на Соборной площади в Коломне состоится II семейный фестиваль «Рябинушка». Мероприятие приурочено к Году защитника Отечества и направлено на поддержку семейных ценностей, традиций и укрепление института семьи. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль ставит целью воспитание уважения и любви к семейным ценностям, национальным традициям и российской культуре.

На фестивале «Рябинушка» традиционно чествуют выдающиеся семьи Подмосковья. В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы будут отмечены многодетные семьи, члены которых защищают Родину.

Гостей фестиваля ждет насыщенная программа, рассчитанная на интересы аудитории различных возрастов: аттракционы, ремесленные мастер-классы, выступления местных творческих коллективов и концерт с участием фольклорного проекта Zventa Sventana.

В музыкальной программе фестиваля примут участие вокальные, инструментальные и хореографические коллективы г. о. Коломна: ансамбли русской песни «Коломенские Зори», «Слобода», «Прялица», «Раздолье», балетная студия «Грация», детский вокальный ансамбль «Рябинушка», ансамбль «Музыкальный экспресс», хореографический коллектив «Сударушка» и другие.

Оба дня фестиваля для гостей будут проводиться мастер-классы по плетению кос и венков, созданию богородской игрушки, валянию из шерсти, изготовлению свечей из вощины и многому другому.

Время проведения фестиваля с 11:00 до 17:00.

Адрес: Московская область, г. Коломна, Соборная площадь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.