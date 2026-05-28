В Коломне открыли прием заявок на фестиваль кино «Место встречи»

Прием заявок на XVI Коломенский открытый фестиваль любительского кино «Место встречи» продлится до 1 октября в Коломне Подмосковья. Итоги конкурса подведут в ноябре на торжественной церемонии в картинной галерее «Дом Озерова», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль проходит с 2011 года на площадке Коломенской картинной галереи «Дом Озерова». За 16 лет в нем приняли участие более 800 авторов из разных городов России и зарубежья.

Конкурс проводится в два этапа. Сначала жюри просматривает работы и определяет победителей в каждой номинации, затем проходит показ фильмов и зрительское голосование за приз зрительских симпатий. В дни фестиваля также организуют круглые столы и творческие встречи с участниками.

Работы принимаются в восьми номинациях: игровое и документальное кино, социальное видео, анимация, арт-хаус, музыкальный клип, видеопутешествие и «Александр Невский» — патриотический фильм о сохранении культурных ценностей. Победителей объявят в ноябре по итогам голосования жюри. Подробные условия участия опубликованы на сайте галереи «Дом Озерова».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.