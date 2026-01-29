В Клину открылась выставка к 90-летию художника Юрия Карапаева
Фото - © Фото: Выставочный зал им. Ю.В. Карапаева
С 30 января в выставочном зале имени Юрия Карапаева в Клину начала работу выставка, посвященная 90-летию со дня рождения известного художника, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Экспозиция охватывает основные этапы творчества Юрия Карапаева, уроженца Клина, народного художника России и мастера лаковой миниатюры. Посетители смогут увидеть более 80 живописных полотен из личной коллекции семьи мастера, выполненных в стиле реализма с элементами импрессионизма.
Картины отражают любовь художника к родной стране, наполнены светом, теплом и атмосферой простого очарования. Автор искусно использовал холодные и теплые оттенки, солнечные блики и воздушные перспективы, создавая ощущение простора.
Выставка будет работать до 1 марта. Дополнительная информация размещена на сайте выставочного зала имени Юрия Карапаева.
В соседнем зале действует постоянная экспозиция «Карапаев. Памяти художника», где представлены 13 живописных работ, наброски, эскизы для миниатюр, личные фотографии и художественные принадлежности мастера. Для посещения обеих выставок необходимо приобрести отдельные билеты.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.