В Клину открылась выставка к 90-летию художника Юрия Карапаева

С 30 января в выставочном зале имени Юрия Карапаева в Клину начала работу выставка, посвященная 90-летию со дня рождения известного художника, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция охватывает основные этапы творчества Юрия Карапаева, уроженца Клина, народного художника России и мастера лаковой миниатюры. Посетители смогут увидеть более 80 живописных полотен из личной коллекции семьи мастера, выполненных в стиле реализма с элементами импрессионизма.

Картины отражают любовь художника к родной стране, наполнены светом, теплом и атмосферой простого очарования. Автор искусно использовал холодные и теплые оттенки, солнечные блики и воздушные перспективы, создавая ощущение простора.

Выставка будет работать до 1 марта. Дополнительная информация размещена на сайте выставочного зала имени Юрия Карапаева.

В соседнем зале действует постоянная экспозиция «Карапаев. Памяти художника», где представлены 13 живописных работ, наброски, эскизы для миниатюр, личные фотографии и художественные принадлежности мастера. Для посещения обеих выставок необходимо приобрести отдельные билеты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.