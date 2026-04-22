В Клину 2 мая пройдет концерт к 105-летию Пьяццоллы

Концерт «Пьяццолла-гала» пройдет 2 мая в музее-заповеднике П. И. Чайковского в горокруге Клин. Вечер посвятят 105-летию со дня рождения аргентинского композитора Астора Пьяццоллы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На сцене государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского выступит лауреат первых премий престижных международных конкурсов, преподаватель Московской консерватории, скрипач Сергей Поспелов. Его будет сопровождать коллектив молодых виртуозов Московского камерного оркестра. Музыка Пьяццоллы прозвучит в оригинальных авторских аранжировках Сергея Поспелова.

