Творческий вечер к дню рождения дирижера и композитора Александра Александрова состоялся 10 апреля в Центральной детской школе искусств Химок. Мероприятие открыла муниципальный депутат, директор школы Инна Монастырская, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Центральной детской школе искусств прошел вечер, посвященный жизни и творчеству Александра Васильевича Александрова. Участниками стали учащиеся, педагоги и почетные гости. Собравшимся рассказали о профессиональном пути композитора, его преданности профессии и служении стране.

Особое внимание уделили тому, что Александров написал музыку Государственного гимна СССР, которая легла в основу гимна Российской Федерации. Его произведения поддерживали солдат на фронте, поднимали боевой дух и стали символом национального единства.

«Творчество Александрова стало настоящим служением Отечеству. Его музыка вдохновляла и поднимала патриотический дух народа в самые сложные периоды истории. Важно, чтобы молодое поколение знало о таких людях», — подчеркнула Инна Монастырская.

Она добавила, что искусство обладает огромной силой и формирует ценности общества.

«Сегодня особенно важно сохранять память о выдающихся деятелях русской культуры. В ней — история, сила и душа народа», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». По словам лидера движения общественной поддержки Павла Миронова, в Химках ежедневно проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы и встречи с участниками СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.