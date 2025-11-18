В Егорьевском музее состоялся Вечер поющих картин

С тех пор как более 10 лет назад в Егорьевском музее запустили проект "Феерия света", его экспозиция "зазвучала". Появилась старообрядческая поющая книга, ожило зеркало - рассказывающее истории о прошлом, заиграла старинная фисгармония, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году с новой музыкальной идеей в музей пришла школьница Елизавета. Её проект "Поющие картины" подразумевал объединение музыкального искусства и живописи в единое произведение. Руководство и сотрудники егорьевского музея поддержали инициативу и запустили акцию, в которой предложили посетителям подобрать музыку к одному из полотен экспозиции. Всего нашлось более 20 желающих, которые "озвучили" 17 картин. На финальном вечере, который состоялся 15 ноября, гости музея смогли увидеть работы участников.

Начали с короткой сценической зарисовки - художник и композитор спорили о своем искусстве, но вдохновленные решили создать нечто общее - картину, которая звучит. Перед гостями выступила искусствовед музея Полина Малышкина - она провела художественный разбор произведений, которые выбрали участники. К каждому - звучала подобранная музыка. В числе тех, кто "озвучивал" картины - ученики Детской музыкальной школы, студенты Колледжа педагогики и искусства, посетители музея. В течение 2-х месяцев они старались найти подходящие произведения. Некоторые решили исполнить их в этот вечер на сцене. Музыканты играли на рояле, гитаре, виолончели и других инструментах, читали стихи, создавали целые сценические постановки, наполняя вечер атмосферой настоящего искусства и привнося в картины новые смыслы посредствам своих номеров.

Директор музея Наталия Артёмова, начальник отдела развития туризма Управления культуры и туризма округа Светлана Аксёнова, а также инициаторы проекта вручили участникам дипломы и подарки от спонсоров. Они отметили, что Егорьевский музей развивается и живёт, а главное — благодаря его гостям — вновь и вновь наполняется музыкой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.