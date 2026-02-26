В Дрезне утвердили охрану дома начала XX века

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения утвердили в Дрезне Орехово-Зуевского округа. В перечень включили архитектурные и конструктивные особенности жилого дома начала XX века на улице Парковой, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

Главное управление культурного наследия Московской области утвердило предмет охраны «Дома жилого, нач. XX в.», расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, Дрезна, улица Парковая, дом 7. Распоряжением ведомства установлен перечень характеристик, которые необходимо сохранять при ремонте, реставрации и других работах.

В документ вошли местоположение здания и его градостроительная роль в застройке Дрезны, объемно-пространственная композиция одноэтажного дома с высоким цоколем и сложной конфигурацией плана. Сохранению подлежат историческая форма многоскатной крыши с ложным мезонином и чердачными окнами, а также оформление фасадов — оконные проемы с наличниками и сандриками, деревянные пилястры, резные элементы и профилированный венчающий карниз на кронштейнах.

Кроме того, в предмет охраны включены бревенчатый сруб капитальных стен, выполненный «в лапу», планировочная структура в пределах капитальных стен и перекрытий, исторические столярные заполнения и элементы интерьеров. Утверждение перечня закрепляет обязательные параметры сохранения здания и служит правовой основой для согласования проектных решений и государственного контроля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что подмосковная усадьба в Болдине, где жил и работал Василий Татищев, восстанавливается буквально с нуля. Сначала открыли историческую тропу, осенью прошлого года — памятник Василию Татищеву.

«Уже обустроили сквер и уличную библиотеку. Впереди ждет кропотливый процесс реставрации зданий. Еще сделаем прогулочные дорожки, зоны для творчества и спорта — подружим современную инфраструктуру с историей», — отметил Воробьев.