В День российского кино собственные фильмы предложил Егорьевский музей

В Егорьевске в День российского кино несколько фильмов к просмотру предложили сотрудники музея, сообщили в пресс-службе округа.

Здесь съемкой кино, связанных с историей учреждения, города и его героев, занимаются с 2022 года.

Всё началось с сериала «Гостья». После гадания на суженого дочь купца Светлана оказывается в странном незнакомом мире. Это история о случайных попутчиках, которые проходят вместе сквозь истории любви первого егорьевского городничего Якова Ганнибала, создателей егорьевского музея Михаила и Глафиры Бардыгиных, узнают о первой любви курсанта Егорьевской школы Авиации Валерия Чкалова. Фильм занял I место в финале Всероссийского фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России», а также 3-е место на VI Международном туристском фестивале-конкурсе видео, фото и анимации «Диво Евразии» в 2022 году.

Далее творческий процесс продолжился в фильме «Любовь. Пишу о тебе». Премьера состоялась 2 сентября 2023 года. Это целый художественный киноальманах, который еще глубже раскрывает тему любви тех же героев: Якова Ганнибала, Михаила и Глафиры Бардыгиных, Валерия Чкалова. Фильм создан при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина II цикла конкурса по приглашению для победителей антикризисных инициатив «Общее дело».

Новая работа музея — «Алиса в стране мультимедиа» — фэнтези о том, что происходит в новой экспозиции и как сочетаются в ней история и современные технологии. Работа также прошла в финал конкурса «Диво России», который пройдет в Севастополе в октябре 2025 года.

«В фильме отражен уникальный подход к взаимодействию с посетителями, где Егорьевский музей становится не просто местом, где хранятся экспонаты, а настоящим пространством для творчества и фантазии. Посетители имеют возможность не только наблюдать за историей, но и становиться её частью, погружаясь в атмосферу сказок и приключений», — рассказали в Егорьевском музее.

Посмотреть фильмы можно в социальных сетях Егорьевского историко-художественного музея.

