Ушла из жизни актриса Ольга Лысенко

В возрасте 83 лет скончалась Ольга Георгиевна Лысенко, талантливая представительница отечественного кинематографа и театрального искусства. Печальное событие произошло 22 марта 2025 года, об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ .

Кинокарьера Лысенко началась еще в школьные годы. Будучи дочерью известного режиссера Георгия (Юрия) Лысенко, она впервые появилась на экранах в роли Аленки в картине «Волшебная ночь». Родилась будущая звезда 10 мая 1941 года в Киеве.

Профессиональное образование актриса получила во ВГИКе, который окончила в 1965 году. Через год Лысенко стала частью труппы Театра-студии киноактера.

За свою долгую творческую жизнь Ольга Георгиевна, член Союза кинематографистов России, создала около 40 кинообразов. Особенно запоминающимися стали ее главные роли в фильмах «Сыновья уходят в бой», «Я купил папу», «Полесская хроника», «Проверено — мин нет», «Узники Бомона» и «Сага древних булгар. Лествица Владимира Красное Солнышко».

Церемония прощания с Лысенко пройдет 26 марта в 14:30 в Центральной клинической больнице по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 25. Ближайшие станции метро: «Крылатское», «Молодежная» или «Кунцевская».

Союз кинематографистов РФ выразил соболезнование семье Лысенко.

Ранее в Москве состоялись похороны народной артистки РСФСР Людмилы Голубкиной. С ней простились в том числе телеведущие Александр и Екатерина Стриженовы, а также Андрей Малахов.