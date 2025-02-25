Умерла исполнительница хита Killing Me Softly Роберта Флэк
Легендарная исполнительница, обладательница «Грэмми» Роберта Флэк скончалась утром 24 февраля. Ей было 88 лет, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал Variety.
Представитель певицы сказал, что он, друзья и коллеги «убиты горем». Флэк, как сообщает Variety, скончалась в кругу семьи.
Информации о том, почему умерла артистка, не предоставляется.
Флэк стала широко известна в 1970-х годах. Она обрела популярность благодаря таким хитам, как Feel Like Makin’ Love, The First Time Ever I Saw Your Face, Killing Me Softly with His Song. Композиции держались в чартах на протяжении длительного времени.
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