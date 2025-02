Умерла исполнительница хита Killing Me Softly Роберта Флэк

Представитель певицы сказал, что он, друзья и коллеги «убиты горем». Флэк, как сообщает Variety, скончалась в кругу семьи.

Информации о том, почему умерла артистка, не предоставляется.

Флэк стала широко известна в 1970-х годах. Она обрела популярность благодаря таким хитам, как Feel Like Makin’ Love, The First Time Ever I Saw Your Face, Killing Me Softly with His Song. Композиции держались в чартах на протяжении длительного времени.

