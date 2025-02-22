Умер актер сериалов «Склифосовский» и «Скорая помощь» Олег Юдин

Он умер 5 февраля.

Олег Юдин родился 3 ноября 1962 года в Ленинграде. Он окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина и Российскую академию госслужбы при президенте РФ.

Актер дебютировал в кино в 2009 году. Тогда он сыграл в сериале «След». Всего он поучаствовал в съемках свыше 100 фильмов и сериалов. Самыми известными работами Юдина являются «Универ. Новая общага», «Склифосовский», «Москва. Три вокзала», «Молодежка», «Динозавр», «Скорая помощь», «Плевако» и другие.

Также играл на сцене Петербургского драматического театра «Остров».