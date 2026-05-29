сегодня в 15:05

Украл музыку у Адель: Галкин* высказался о клипе SHAMAN с иноагентами

Юморист и шоумен Максим Галкин* высказался о нашумевшем клипе певца SHAMAN (Ярослав Дронов), в котором он заставил иноагентов петь с помощью искусственного интеллекта. Артист обвинил исполнителя в краже музыки.

Галкин* опубликовал нарезку, в которой совместил часть клипа SHAMAN с песней знаменитой артистки Адель — Skyfall. Юморист уверен, что музыку певец украл у коллеги.

«Когда не только лица без спросу взял, но и музыку у Адель подрезал», — подписал видео Галкин*.

SHAMAN выпустил клип, в котором эмигранты и иноагенты с помощью искусственного интеллекта поют «Россия — мама». Творение нейросети раскритиковал продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил, что у артиста нет ничего святого.

* Признан иноагентом в России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.