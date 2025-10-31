Уголовное дело завели на блогера Лизу Миллер за отмывание денег

Блогера Лизу Миллер могут посадить на семь лет за отмывание денег

Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении блогера и предпринимательницы Лизы Миллер (настоящее имя — Елизавета Батюта). Ее подозревают в уклонении от налогов и легализации денег в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СК РФ .

По данным следствия, в 2020–2022 годах девушка уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 130 млн рублей. Чтобы придать видимость правомерного владения этими средствами, Батюта легализовала часть суммы. В этих целях она совершила ряд финансовых операций.

Сейчас девушка проживает за пределами РФ. Следователи хотят предъявить ей заочное обвинение и объявить в розыск.

Сейчас правоохранители тщательно изучают сведения о финансовых операциях, совершенных блогером. Кроме того, ее хотят проверить на причастность к другим экономическим преступлениям. Если вину девушки докажут, то ей может грозить до 7 лет лишения свободы.

Лиза Миллер — популярный блогер, у которой более 6 млн подписчиков в Instagram*. Девушка проживает в Дубае и занимается бизнесом.

Ранее суд столицы отправил в колонию блогера Андрея Сидоропуло, который также известен под псевдонимом Andrey SD. Его признали виновным в мошенничестве и легализации денег в особо крупном размере.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской, террористической и запрещенной.

