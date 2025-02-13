Уехавший из РФ Artik засветился на свадьбе дочери главного раввина страны

На шикарном торжестве в Иерусалиме, где праздновали свадьбу дочери главного раввина России, неожиданно появился хип-хоп исполнитель Артем Ухмирин, более известный как Artik. Это стало его первым публичным появлением за последний год, после того как артист покинул Россию и обосновался в Эмиратах в связи с началом СВО, пишет SHOT .

На праздничном мероприятии музыкант, родом из Запорожья, не выходил на сцену, в отличие от другого представителя рэп-индустрии — Джигана, который дал выступление. Вместо этого Умрихин предпочел провести время в общении с присутствующими и даже прослушал познавательную лекцию местного экскурсовода о создании мира.

Несмотря на редкие публичные появления, в 2024 году Умрихин поучаствовал в съемках видеоклипа «Качели» вместе с певицей Севиль Велиевой. Интересно, что после его ухода из дуэта Artik & Asti артист продолжает получать финансовую выгоду от проекта, в частности от концертной деятельности Севиль в России.

При этом сам исполнитель практически не выступает с сольными концертами в последнее время. Из группы Artik & Asti он окончательно ушел в ноябре 2024 года.

Свадьба Ривки Лазар и Шолома Вольфа, дочери главного раввина России Берла Лазара и сына раввина Одессы Авраама Вольфа, состоялась в израильском городе Маале-Адумим. Церемонию вели на двух языках — на иврите и на русском.