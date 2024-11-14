SHOT: певец Artik окончательно вышел из дуэта Artik & Asti

Певец Artik (настоящее имя — Артем Умрихин) отказался петь в дуэте Artik & Asti, в том числе и за пределами РФ, он окончательно вышел из его состава, сообщает SHOT .

Уехавший из России музыкант все еще зарабатывает в стране миллионы рублей. Его подопечная, певица Севиль Велиева, гастролирует и берет заказы на выступления на корпоративах как Artik & Asti, хотя никого из артистов в группе уже нет.

Официально у певцов скромный доход. Два ИП оформлены по упрощенной системе налогообложения, а ИП Севиль за текущий год зарегистрировала доход порядка 13 млн рублей и получила 1,5 млн налогов. При этом за 45-минутный концерт певица просит заплатить 6 млн рублей.

По райдеру на всей рекламе Севиль, кроме основной информации, обязательно прописывать следующее: ARTIK & ASTI, логотип Self made music. Права на них принадлежат украинцу Умрихину. Сколько артист берет себе за выступления подопечной, не говорится.

Artik в январе 2023 года эмигрировал в ОАЭ, но сохранил в РФ два юрлица. Его контора «Селф мэйд паблишинг» закрыла 2023 год убытками почти в 1 млн рублей, а лейбл Self made music заработал только 4 млн рублей.

Полностью расставаться с брендом музыкант не планирует, потому что даже с небольшим числом концертов Artik & Asti — флагман лейбла, остальные певцы там не такие хайповые, среди них Артем Качер, kommo и SuperSonya. Кроме того, у артиста есть лейблы, которые направлены на работу в США и КНР, но не очень успешные.

Ранее СМИ писали, что Велиева задолжала более 1,5 млн рублей налогов. У группы планируется один концерт до конца года, а также несколько корпоративов.