«Это Джига наш»: Джиган спел на свадьбе детей главных раввинов России и Одессы

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Джиган спел и станцевал на свадьбе детей главных раввинов России и Одессы

Рэпер Джиган выступил на свадьбе Ривки Лазар и Шолома Вольфа, дочери главного раввина России Берла Лазара и сына раввина Одессы Авраама Вольфа. На мероприятии исполнитель спел песню «Нет, нет никого, кроме Бога одного», сообщает Baza .

Церемония прошла в израильском городе Маале-Адумим и велась на иврите и русском языке. Свадьбу посетили известные представители еврейских общин России и Украины.

«Это Джига наш», — сказал главный раввин России, представляя музыканта гостям.

У Берла Лазара 13 детей — пятеро сыновей и восемь дочерей. Главный раввин страны родился в Италии, имеет российское и американское гражданства.

Ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным Лазар говорил, что еврейская община «готова делать все» для нахождения решений мирного урегулирования на Украине.