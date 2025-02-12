Главный раввин России и раввин Одессы станут родственниками

Дочь главного раввина России Берла Лазара выходит замуж за сына главного раввина Одессы Авраама Вольфа, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Свадьба украинца Шолема и россиянки Ривки запланирована на 12 февраля в Израиле, указано в статье.

При этом не приводятся детали торжества и не комментируются возможные политические разногласия и последствия.

Берл Лазар родился в Италии. Имеет гражданство США и России. У него 13 детей — 5 сыновей и 8 дочерей. Вольф занимает пост главного раввина Одессы с 1998 года. Известен публичной антироссийской позицией.