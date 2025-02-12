Главный раввин России и раввин Одессы станут родственниками
Дочь Берла Лазара выходит замуж за сына раввина Одессы
Дочь главного раввина России Берла Лазара выходит замуж за сына главного раввина Одессы Авраама Вольфа, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.
Свадьба украинца Шолема и россиянки Ривки запланирована на 12 февраля в Израиле, указано в статье.
При этом не приводятся детали торжества и не комментируются возможные политические разногласия и последствия.
Берл Лазар родился в Италии. Имеет гражданство США и России. У него 13 детей — 5 сыновей и 8 дочерей. Вольф занимает пост главного раввина Одессы с 1998 года. Известен публичной антироссийской позицией.