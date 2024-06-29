Ученые рассекретили тайну жертв древнего ритуала в городе Чичен-Ица

Народ майя оставил после себя немало материальных свидетельств своей культуры и в то же время тайн и загадок. Одной из них является священный сенот - заполненный водой карстовый провал в заброшенном еще до прихода европейцев городе Чичен-Ица. По легенде, люди племени майя приносили на берегу сенота жертвы богу дождя Чаку. В жертву им приносили золото, серебро и, вероятно, людей.

Американский дипломат решил разузнать все подробности. Археолог-любитель Эдвард Томпсон, в 1904 году выкупил участок земли с колодцем, а также стал владельцем оборудования для подводных работ. Несколько недель спустя мужчина нашел на дне сенота останки человека.

В 1961 году колодец в Чичен-Ице исследовали специалисты мексиканского Национального института антропологии и истории.

Они тоже заметили человеческие останки, а позже и массовое захоронение недалеко от места.

Изучив останки из могильника, ученые смогли сделать вывод: все они принадлежали мальчикам.

Майя верили в богов-близнецов Хун-Хун-Ахпу и Вукуб-Хун-Ахпу, согласно одному из мифов, жуткая смерть одного из них принесла плоды на ранее неплодородном дереве.

Скорее всего, в Чичен-Ице повторяли его, принося в жертву мальчиков-близнецов, чтобы вставало солнце, шли дожди и каждый год зацветал маис.