Матвей Плишкин, учащийся Красноармейской детской школы искусств в классе преподавателя Натальи Габуловой, занял первое место на Международном конкурсе в Болгарии, который проводился с 22 по 24 августа в городе Несебр, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Созвездия в Несебре» — большой трёхдневный разножанровый фестиваль-конкурс, который проводят под открытым небом. Матвей — единственный участник из России. В его конкурсной программе были представлены два произведения современных русских композиторов для гитары.

«Я чувствую, что за моей спиной Россия, и у меня есть возможность представлять мою Родину. Это придает мне уверенности и энергии», — признался Матвей перед выступлением.

Эта победа — не просто личный триумф, это важный вклад в укрепление культурных связей между Россией и другими странами. Выступление Матвея на международной сцене — демонстрация богатства и многогранности русской музыкальной школы, ее способности вдохновлять и восхищать публику во всем мире.

